Стало известно, представители каких профессий в Иркутске чаще болеют коронавирусом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Слабость, тревога и головные боли. Эти симптомы перенесенного коронавируса в основном преследуют жителей Иркутской области. При этом больше половины активного работающего населения,а именно 63% участников опроса ( его проводила Служба исследований HeadHunter) сообщили, что уже переболели. Конечно, реальные цифры статистики могут быть немного иными, но, учитывая, что инфекция охватила уже более 100 тысяч человек в нашем регионе, вполне вероятно, что это достаточно точный срез. Исследование находится в распоряжении КП-Иркутск.

- Больше всего переболевших среди жителей области в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а меньше всего – среди тех, кому от 35 до 44 лет (47%), - отмечают эксперты.

А теперь самое интересное. Поскольку исследование проводила служба по подбору персонала, то выяснилось, представители какой сферы заражались инфекцией чаще всего. Итак, самые уязвимые для вируса - полицейские и другие представители сферы безопасности, медики и аптекари ( из-за частых контактов с людьми). В топ попали также специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. А кто сталкивается с болезнью реже? "Не болел" - отвечали водители , рабочие и строители.

Но переболеть и выздороветь мало. Впереди еще очень долгое восстановление. У каждого оно занимает свое определенное время.

- Почти половина (45%) жителей региона среди тех, кто переболел ковидом, заметили общее снижение своей продуктивности, но при этом еще 48% не отмечают ничего особенного, - отмечают исследователи.

Больше всего негативные последствия, как ни странно. ощущают молодые люди от 18 до 24 лет ( почти половина пожаловалась на осложнения и примерно столько же в этом возрасте ничего особенного не заметили. А наиболее внимательны к состоянию своего здоровья женщины. Они жалуются чаще других и обычно жалуются на снижении продуктивности и усталости на работе.

Чаще всего жители Иркутской области, переболевшие ковидом, отмечали у себя такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже говорили о проявлениях тревоги, частых головных болях и перепадах настроения. Иногда упоминали боли в суставах, выпадение волос, обострение хронических заболеваний, депрессию и повышенную потливость.

Сколько времени уходит на восстановление? По-разному. Почти четверть иркутян (22%) смогли восстановиться после болезни за месяц. Еще стольким же потребовалось от двух месяцев до полугода, у 19% на восстановление ушло 1-2 недели.