Голосование на выборах в Госдуму началось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Иркутской области. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Отдать свой голос понравившемуся кандидату сибиряки смогут в течение трех дней – 17, 18, 19 сентября. Об этом сообщает Избирком Иркутской области.

- На выборах в Государственную Думу по четырем одномандатным округам, образованным на территории Иркутской области, зарегистрированы 39 кандидатов, - рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии региона. - В бюллетень по федеральному округу включены списки кандидатов от 14 партий.

За эти три дня должны успеть проголосовать 1 848 932 жителя региона (число избирателей в Приангарье по состоянию на 1 июля этого года). Голосовать можно с 8 утра до 20.00. Есть возможность пригласить комиссию на дом.

- Избиратели, которые по уважительным причинам не смогут сами посетить избирательный участок, могут подать заявление в свою участковую комиссию, сделать это нужно до 14 часов 19 сентября, – уточнили в Избиркоме.

Стоить отметить, что всего в регионе на этой неделе пройдет 92 кампании: выборы депутатов в Государственную Думу, довыборы в Законодательное собрание и 90 муниципальных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08