Заблудившихся грибников спасли в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Практически каждый день спасатели Приангарья выезжают в сентябре на поиски заблудившихся сборщиков ягод и грибов. Осенью было уже 15 выездов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Накануне в Киренском районе, в 30 километрах от города, разыскали пропавшего 72-летнего мужчину, который ушел в лес для сбора дикоросов, - рассказывают спасатели. – Его состояние удовлетворительное.

Также счастливо закончился поиск двух сибирячек в районе деревни Новое Село в Нижнеудинском районе. Они смогли дозвониться в западное поисково-спасательное подразделение пожарно-спасательной службы Иркутской области около девяти вечера и рассказали, что не могут найти дорогу в темном лесу.

- Диспетчер при нестабильной сотовой связи все же сумел объяснить заблудившимся порядок действий, после, с помощью специального приложения получил координаты их местонахождения, - отмечают в региональном МЧС. – Так отыскать заблудившихся удалось в течение часа.

Спасатели еще раз напоминают, прежде, чем уходить за грибами или ягодами зарядите телефон, оповестите своих родственников, скажите, куда именно отправляетесь, и договоритесь о связи в определенное время.

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