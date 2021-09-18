Пробки в Иркутске 18 сентября достигли 6 баллов

Пробки в Иркутске 18 сентября достигли 9 баллов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки в Иркутске 18 сентября - девятибалльные. Конечно, не везде, в среднем -6. По прогнозам сервиса Яндекс Пробки, движение придет в норму через пару часов. Необычная для выходного дня ситуация. Стоит транспорт на мостах, на улице Сурнова и в Свердловском округе Иркутска.

- В Иркутске - самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, - отмечает сервис ЯндексПробки. - Стоит улица Объездная Дорога, улица Сергеева, улица Аргунова, затруднено движение от Улан-Баторской улицы до станции Кая. Длина пробки — 3,1 км.

Конечно, город перекрыт не только в этом месте. Неожиданно плотное движение сейчас на улице Маяковского, сообщает сервис. Загруженность магистрали из центра — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Ну а всю остальную историю передвижений по городу вы сами видите на карте Яндекса. Старайтесь выстраивать свои маршруты так, чтобы не стоять подолгу в пробках в Иркутске 18 сентября. В другие дни тоже