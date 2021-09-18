Явка на выборах в Госдуму в Иркутской области на 15.00 18 сентября составила 16,29%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы России в Иркутской области на 15 часов 18 сентября составила 16,29%.Проголосовали 300 тысяч 094 человека. Из них 100 тысяч побывали на участках именно в субботу, 18 сентября, в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

Вот более подробные данные. Сначала - информация по тем округам, где заполняют два бюллетеня ( за списки партий и по одномандатникам).

- По округу №93 пришли на участки 17,5% (83 817 избирателей), по округу №94 – 16,18% (75 520), по округу №95 – 16,47% (78 608 ) по округу №96 – 14,81% (62 149 ), - уточняют данные в региональном избиркоме.

Больше всего активность у жителей северного Катангского района. Если по итогам предыдущего дня здесь побывала на участках треть избирателей, то к 15 часам 18 сентября - уже 35, 04%. Очень близки к этому показателю жители Балаганского района - 34, 63%. Много пришло отдать свой голос аларцев - 29,85%. А меньше всех желающих проголосовать по-прежнему в золотодобывающем Бодайбо - 11,15%.

Участки сегодня работают до 20.00. Открыты они также будут с 8 утра до 8 вечера и завтра, 19 сентября, в финальный день голосования.