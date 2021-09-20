Погода в Иркутске: 20 сентября горожан ждет теплый день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 сентября. Сибиряков в первый день рабочей недели ждет прекрасный день. На небе – переменная облачность, осадков не ожидается, а днем воздух прогреется до +21…+23. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр. Правда, будет немного ветрено.

- В областном центре дует юго-восточный ветер, его скорость 7-12 м/с, - уточняют синоптики.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, сегодня составляет 716 миллиметров ртутного столба, что для нашего региона осенью – вариант нормы ,а вот влажность воздуха низкая – 49%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 20 сентября ожидается с переменной облачностью, кратковременными дождями в Тайшетском, Нижнеудинском районах. Местами по Приангарью – в центральных, западных районах - сильные осадки, грозы, порывы ветра в отдельных территориях достигнуть скорости 17-22 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +20…+25, если небо затянет облаками, то будет +10…+15.

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