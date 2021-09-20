Кандидаты «Единой России» лидируют в трех избирательных округах в Иркутской области Фото: Виктория КОЛЧИНА

Согласно предварительным данным голосования, кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в Государственную Думу России по трем избирательным округам в Иркутской области. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.

В числе лидеров по трем из четырех избирательных округах - однопартийцы Сергей Тен, Александр Якубовский и Антон Красноштанов. В четвертом округе – Иркутском – выбился вперед действующий депутат Госдумы Михаил Щапов. Он – кандидат от КПРФ.

КОНКРЕТНО

Предварительные результаты голосования выборов в Госдуму РФ в Иркутской области по округам:

Иркутский ИО - Михаил Щапов, КПРФ;

Шелеховский ИО – Сергей Тен, ЕР;

Ангарский ИО – Антон Красноштанов, ЕР;

Братский ИО – Александ Якубовский, ЕР,

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