Виновник ДТП выплатит 656 тысяч рублей за доставку авиацией пострадавшего ребенка в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Виновник ДТП в поселке Жигалово в Иркутской области оплатит перелет врачей и эвакуацию с помощью авиации пострадавшего в аварии ребенка в Иркутск. Таким образом, в бюджет региона вернется 656 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария эта произошла в августе прошлого года. Водитель, нарушивший ПДД, был пьян. Ребенок пострадал настолько, что ему требовалась доставка в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Это обошлось Приангарью в крупную сумму. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура решила, что оплатить спасение пострадавшего должен виновник и обратилась с иском в суд.

- Суд, рассмотрев требования прокурора, признал их обоснованными и удовлетворил в полном объеме, - говорят специалисты.

Стоит отметить, что вина водителя в случившемся ДТП была доказана в апреле 2021-го. Сообщается, что автомобилист сел за руль в состоянии опьянения, а также скрылся с места аварии.

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