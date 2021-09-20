Грудничок и 3-летняя девочка сгорели заживо на пожаре в двухквартирном доме в Черемховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двухквартирный жилой дом загорелся поздним вечером, 19 сентября в деревне Худорожкина Черемховского района. Соседи. Заметившие пожар соседи, сумели помочь выйти из горящей квартиры двоим взрослым и одному ребенку. Когда на место приехали спасатели, квартира была полностью в огне. Огонь успел перекинуться на крышу соседнего жилища. Справиться с огнем, спасатели сумели только через 20 минут.

- После того, как дом был потушен, на пепелище нашли тело ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также погиб второй ребенок. Погибшей девочке было три года, мальчику всего несколько месяцев. Что касается их родителей, то они выжили. С травмами и отравлением угарным газом они находятся в больнице. С ними работает психолог.

Причины пожара выясняют дознаватели. Уже известно, что в начале сентября сотрудники местной администрации разъясняли пострадавшим жильцам сгоревшего дома правила пожарной безопасности.

И еще немного трагической статистики от МЧС. Всего с начала этого года в Иркутской области произошло 4537 пожаров. Погибли 120 человек, из них 11 детей. 142 человека получили травмы.