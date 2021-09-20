На выборах в Госдуму по Братскому округу лидирует Александр Якубовский. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Окончательные итоги выборов еще будут подводиться. Но уже сейчас есть предварительные результаты голосования по Братскому одномандатному избирательному округу №96. В округе больше всего голосов набирает Александр Якубовский ( у него 42 тысячи голосов), кандидат от «Единой России». Отметим, что он депутат Государственной Думы прошлого созыва. Таковые данные Центральной избирательной комиссии.

В тройку лидеров также вошли Андрей Андреев, который представляет КПРФ ( более 32 тысяч голосов) и кандидат от партии "Справедливая Россия -Патриоты - За правду" Лариса Егорова ( около 12 тысяч избирателей отдали свои голоса ей.

Результаты еще будут корректироваться. Напомним также, что на довыборах в Законодательное Собрание Иркутской области лидируют Александр Качин и Алексей Красноштанов. Первый представляет КПРФ, второй - "Единую Россию".