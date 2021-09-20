На довыборах в ЗС Приангарья определились лидеры

В Приангарье прошли довыборы в ЗС.

17 – 19 сентября 2021 года проходили довыборы в Законодательное Собрание Иркутской области по двум округам - №2 и №3. Напомним, ранее по собственному желанию сложили свои полномочия депутаты-одномондатники Александр Битаров (округ №2) и Антон Красноштанов (округ №3).

Стали известны предварительные итоги довыборов в ЗС Иркутской области третьего созыва. Во втором округе лидирует Александр Качин, а в третьем – Алексей Красноштанов. Об этом сообщает ГАС «Выборы».

Александр Качин представляет КПРФ, за него отдали голоса 11696 человек. Его оппонент, депутат Думы Иркутска Александр Квасов, набрал 9 663 голосов.

А за Алексея Красноштанова проголосовали 8 697 человек, ближайший оппонент Сергей Банько взял чуть более 5 тысяч голосов, экс-депутат думы Иркутска Григорий Резников – полторы тысячи.