Погода в Иркутске: 21 сентября в городе похолодало Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 сентября обещает быть пасмурной и дождливой. В городе сегодня переменная облачность. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра предупреждают сибиряков о дожде.

- В Иркутске 21 сентября дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, - говорят метеорологи. – Днем показатели температуры воздуха в областном центре достигнут +10…+12 градусов.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, составляет 720 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Погода в Иркутской области 21 сентября ожидается с переменной облачностью, местами по региону прольются кратковременные дожди. Ветер в Приангарье дует также с северо-запада, скорость воздушных потоков составляет 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров по области покажут от +2… до +7. Теплее всего сегодня в в северо-восточных районах, там до +14…+19 градусов.