10-километровая пробка образовалась на Качугском тракте из-за ДТП 21 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

10-километровая пробка образовалась этим утром на Качугском тракте из-за ДТП. Движение транспорта затруднено от поселка Новый Горный в Хомутовском муниципальном образовании до самого въезда в Иркутск.

Пробки в Иркутске 21 сентября утром оцениваются Яндексом в 7 баллов. По традиции крупные заторы образовались на выездах из Ленинского района – у Иннокентьевского и Иркутного мостов, на улице Маяковского. Есть небольшие затруднения и у автомобилистов, стремящихся попасть на Академический мост и на плотину ГЭС, но они не такие серьезные.

- В Иркутске 7 баллов, - сообщает Яндекс. - Это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

В Иркутске этим утром на картах Яндекса отмечено два ДТП – на бульваре Рябикова и на улице Чкалова. Из-за них на данных магистралях также образовались небольшие пробки.

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