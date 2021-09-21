Около 23 000 сибиряков заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждой неделей увеличивается число заболевших ОРВИ. Так, за минувшие семь дней такой диагноз был поставлен 22 995 нашим землякам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Приангарья.

Для сравнения неделей ранее количество зараженных острыми респираторными вирусами было меньше 14 тысяч.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, но большинство из них – 63% - дети до 14 лет, - отмечают специалисты.

Стоит отметить, что пока в регионе не выявлено случаев заболевания гриппом. И медики уверяют, что сейчас самое время привиться от вирусов гриппозной этиологии. Прививочная кампания уже стартовала. Пока в Приангарье привито 125 тысяч человек.

- В этом году вакцина против гриппа изменилась, - говорят в региональном Роспотребнадзоре. - В нее вошли два новых штамма.

Ставить прививку от гриппа можно через месяц после завершения вакцинации от коронавируса и наоборот – вводить вакцину от COVID-19 можно через 30 дней после прививки от гриппа.

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