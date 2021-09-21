Станислав Гольдфарб стал Почетным гражданином Иркутской области.

Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и мультимедиа Иркутского госуниверситета, автор монографий и научно-популярных книг. Многим он знаком именно как ученый и писатель. Однако деятельность его более многогранна. Он Председатель Общественной палаты города Иркутска и уже многие годы - директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

В документе отмечено, что звание дано за особо выдающиеся заслуги, способствующие развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Одновременно звания Почетный гражданин Иркутской области удостоен генеральный директор АО «Саянскхимпласт» Николай Викторович Мельник.