Сорвавшуюся со склона у Шаманского утеса сибирячку спасли сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутской области призывают туристов не относиться к походам выходного дня как к развлекательной прогулке. Беспечность в природе даже на таких маршрутах – недопустима. Накануне специалистам пришлось спасать женщину в районе Шаманского утеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

53-летняя женщина, во время походы выходного дня в районе села Шаманка, отстала от родственников, а после оступилась и сорвалась со склона.

- При падении она получила травму головы и находилась в беспомощном состоянии, - рассказали в МЧС России по Иркутской области. - Спасатели доставили пострадавшую до населенного пункта и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Этот маршрут популярен у сибиряков, так как пройти его можно за несколько часов, со скальника открывается прекрасный вид, но высота этого скальника 700 метров, а подъем и спуск – резкие. При этом нет никаких ограждений.

- Чтобы спасатели могли своевременно реагировать и приходить на помощь пострадавшим, напоминаем о необходимости регистрации туристских групп и одиночных походов, - говорят в МЧС Приангарья.

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