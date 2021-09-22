Сибиряк выплатил почти 2 млн рублей долга прямо во время рейда приставов на дорогах Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выплатил почти два миллиона рублей долга прямо на дороге. Автомобиль мужчины, задолжавшего за аренду земельного участка у администрации Иркутска, остановили во время рейда на дорогах региона. Машину помог вычислить автоматизированный комплекс «Дорожный пристав». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Шелеховчанин не вносил плату по договору аренды в течение последних трех лет, - рассказывают судебные приставы. - Представители городской администрации обратились в суд, где постановили, что гражданин обязан оплатить задолженность в размере 1,7 миллиона рублей.

Когда «Дорожный пристав» вычислил автомобиль, сотрудники ГИБДД остановили машину, а приставы разъяснили, что у водителя есть 10 дней, чтобы внести нужную сумму, иначе его Тойоту Tundra передадут на оценку и продадут, должник расплатился прямо на месте.

Перевел на счет отделения приставов 1,7 миллиона рублей долга и оплатил исполнительский сбор в размере 120 тысяч. После чего поехал дальше. Когда средства поступили взыскателю, исполнительное производство было окончено.

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