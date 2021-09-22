Игорь Кобзев: Мы заинтересованы в развитии добровольных пожарных подразделений в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с председателем Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Алексеем Крыловым и обсудил перспективы развития подразделений в регионе.

- У нас - 505 населенных пунктов, подверженных риску перехода огня от лесных пожаров. Остро стоит вопрос о защите жилых домов и соцобъектов. В 91 населенный пункт затруднен проезд техники во время распутицы. Заинтересован в том, чтобы добровольцы работали именно на таких территориях, вели профилактику, а при необходимости - тушили огонь, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в 2021 году в Иркутской области принят закон, позволяющий привлекать в таких случаях добровольных пожарных. Но, как отметил губернатор, необходимо синхронизировать действия: обучить людей, регулярно тренировать, обеспечить топливом, средствами связи и так далее.

Не менее важна и поддержка со стороны государства: в областных законах в этом году закрепили прежние и новые меры. Например, жизнь и здоровье добровольного пожарного можно теперь застраховать на полмиллиона рублей.

Алексей Крылов предложил власти и общественности Приангарья поделиться опытом совместного развития этого движения в регионе на всероссийском семинаре, который состоится в ноябре.