Землетрясение в Забайкальском крае произошло 24 сентября ночью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкальском крае 24 сентября произошло в Каларском районе ночью, толчки в 3-4 балла в районе поселка Новая Чара зафиксировали иркутские сейсмологи в начале второго часа ночи. Об этом сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Эпицентр находился в 42 километрах от Кодарского тоннеля. С Силой 4 балла движение земной коры можно было ощущать в населенных пунктах Новая Чара, Чара, Куанда, Икабья, с силой в 3 балла – в Неляты, Усть-Муя, Олондо.

Стоить отметить, что сейсмоактивность в Каларском районе началась в ночь на 23 сентября. В 46 километрах от Новой Чары случилось землетрясение с магнитудой в 5.4 балла. После этого произошло несколько афтершоков, они продолжались в течение суток, последний из них был около 6 утра 24 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08