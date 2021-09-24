Депутаты ЗС посетили строящийся завод полимеров в Усть-Куте

Со строительством завода полимеров и нового жилого квартала в Усть-Куте ознакомились депутаты.

Завод полимеров в Усть-Куте, который планируют к запуску в 2024 году, посетили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. По проекту мощность завода составит 650 тысяч тонн в год. Новое производство даст 1600 рабочих мест и плюс 3% к валовому региональному продукту. В бюджеты за 30 лет поступит 155 млрд рублей, из них 122 млрд рублей – в казну Приангарья.

- Хорошо, что в Усть-Куте строятся такие современные, с точки зрения экологической безопасности, производства, которые будут давать рабочие места, – подчеркнул спикер ЗС Александр Ведерников.

Депутатов интересовало, как готовят кадры для завода. Прозвучало, что есть договоренности с вузами Иркутска, а также в Усть-Кутском районе создана рабочая группа по развитию среднего профессионального образования. Посетила делегация и место под будущий микрорайон для работников завода. В нем смогут проживать три тысячи человек, предусмотрена школа, два детских сада, котельная на биотопливе, очистные сооружения, мощности которых позволят подключать к ним и другие районы города.

Такие проекты необходимо поддерживать, - считают депутаты.

- Нужно не забывать и о поддержке инвестиционных проектов для региона. Будущее наших детей – это, в первую очередь, рабочие места «зелёного» производства в промышленных городах, – сказал Александр Ведерников.