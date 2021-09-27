Разработан комплексный план развития Байкальска. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для развития Байкальска по поручению Владимира Путина разработан мастер-план. Документ представили во время совещания главы Приангарья Игоря Кобзева и председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.

- Правительство Иркутской области совместно с федеральной властью и госкорпорацией ведет активную работу по комплексному развитию Байкальска, - сообщил Игорь Кобзев. - Проблемы города копились годами. Для привлечения инвесторов решается вопрос строительства инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала».

Губернатор подчеркнул, что важно решать проблемы экологии в этом городе, переселять людей из ветхих и аварийных домов, обновлять инженерную инфраструктуру. А еще строить новые здания - так, например, в планах создать здесь Байкальскую спортивно-тренировочную базу. И, конечно, расчищать промплощадку бывшего БЦБК. Все эти вопросы обсудили на встрече.

В итоге город должен стать современным, комфортным для местных жителей и привлекательным для туристов. Воплотить мастер-план в реальность намерены до 2040 года.