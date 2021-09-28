Государственные награды вручили сибирякам в день 84-летия Иркутской области

Государственные награды вручили сибирякам в честь 84-летия Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В День рождения Иркутской области глава региона Игорь Кобзев вручил самым талантливым и выдающимся землякам государственные награды. Жителям области были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетные грамоты и благодарности Президента России, знаки отличия, присвоены почетные звания.

- В Приангарье живут трудолюбивые и отзывчивые люди, профессионалы своего дела и самобытные таланты, - отметил губернатор. - Мы гордимся нашими учеными, изобретателями, промышленниками, деятелями искусства и культуры. Все они прославили наш край далеко за пределами России.

Каждый из поощренных сделал серьезный вклад в развитие области. Отдельную благодарность, конечно же, глава региона выразил врачам и педагогам за работу в пандемию.

Перечислять имена награжденных можно долго. Это машинисты и водители, медики, учителя и ученые, металлурги, работники сельского хозяйства, общественные деятели, сотрудники правительства и многие другие жители Приангарья. Двое удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области» - директор Иркутского филиала АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и гендиректор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник.

- Благодаря вам, вашему труду и энергии крепнет Иркутская область, закладывается фундамент развития как опорного региона России, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Спасибо вам за работу. Поздравляю с заслуженными наградами!