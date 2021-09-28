В Иркутской области вновь увеличивают коечный фонд для ковидных больных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницах Иркутской области вновь перепрофилируют койки на случай, если зараженных коронавирусом резко станет больше. Об этом говорили на заседании оперативного штаба региона.

- За последнюю неделю практически по всем позициям отмечается рост. Возросло количество положительных ПЦР-тестов, - сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. - Мы увеличили коечный фонд. Всего на сегодняшний день оборудовано 3067 коек для лечения пациентов с ковидом.

Так, больных COVID-19 лечат, в основном, в крупных коронавирусных госпиталях в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Братске. В конце сентября намерены открыть дополнительные койки в Шелехове, в середине октября - в Иркутской областной клинической больнице. При необходимости перепрофилируют и другие медучреждения.

Губернатор вновь призвал жителей Приангарья делать прививку, чтобы избежать заражения или перенести ковид в более легкой форме. Запас вакцины в регионе имеется. Всего, по данным на 28 сентября, первым компонентом привито 637688 жителей Иркутской области, а полностью иммунизированы 555518 человек.

Особое внимание - вакцинации педагогов.

- В регионе привито более 15 тысяч учителей, - сообщил министр образования Приангарья Максим Парфёнов.

В тех учебных заведениях, где привито мало сотрудников, проведут разъяснительную работу. А в ближайшее время обсудят вопрос иммунизации в вузах.

Тем временем, семь школ и шесть детсадов в Приангарье закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В учебных заведениях принимают все необходимые меры безопасности: никаких массовых мероприятий не проводится, помещения дезинфицируют, ребят осматривают на входе и измеряют им температуру, работают медицинские кабинеты.