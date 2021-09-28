Экс-сотрудница Иркутской таможни и два риэлтора похитили почти 2 млн рублей в рамках гособоронзаказа Фото: Лия МУРАДЬЯН

Экс-сотрудница Иркутской таможни (тогда еще начальник отдела тылового обеспечения), действуя вопреки интересам службы и нарушая закон «О государственном оборонном заказе», привлекла двух риелторов местного агентства недвижимости для покупки квартир для проживания сотрудников и пенсионеров таможни. При этом женщина при проведении аукционов помогала, чтобы победителями признавали тех, от чьего лица действовали данные риелторы. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Риелторы находили желающих продать квартиры ниже рыночной стоимости, установленной приказом Министерства строительства России.

- Они договаривались с продавцами о продаже квартир по этой стоимости и о перечислении Иркутской таможней на их счета оплаты за квартиры в размере, превышающем фактическую стоимость имущества, - рассказывают в прокуратуре. - Разница между фактической стоимостью и перечисленной на счета продавцов суммой присваивалась злоумышленниками.

Таким образом, из бюджетных денег были похищены около 1,8 миллиона рублей. Компанию признали виновными по статье «Хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере при приобретении квартир в рамках гособоронзаказа» в 2019 году. Заключение суда также гласило, что осужденные должны вернуть похищенное.

Однако, добровольно сделать этого они не пожелали. Тогда Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с иском. В январе этого года требования прокурора были удовлетворены. После подачи апелляции несогласными, решение о взыскании было подтверждено в Иркутском областном суде.

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