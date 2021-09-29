Перспективы развития энергосистемы Иркутской области обсудили в правительстве России. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

О том, как может развиваться энергосистема Приангарья, во время рабочей встречи говорили глава региона Игорь Кобзев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Так, один из вопросов - усиление устройств тягового энергоснабжения во время модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог.

- Важная тема - как обеспечить надежное электроснабжение потребителей в холодное время года, - сказал Игорь Кобзев. - Чем ниже температура за окном, тем больше будет расти нагрузка на сети. Рассмотрели варианты строительства новой электростанции в Бодайбинском районе.

Кроме того, обсудили возможность развития системы централизованного теплоснабжения в Иркутске и ближайших территориях. А еще актуальный вопрос - как повысить газификацию Приангарья, используя природный сетевой газ, с учетом разработки областного топливно-энергетического баланса.