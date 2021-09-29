Ангарский «Ермак» обыграл «Рязань» в выездном матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК

Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали победу в очередном матче Высшей хоккейной лиги. В гостях «оранжевые» обыграли «Рязань» со счетом 3:2. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Первые заброшенные шайбы в этом матче болельщики увидели только во втором периоде. Сначала счет открыли хозяева. Но ангарчанам удалось не только восстановить равновесие, но и выйти вперед благодаря двум заброшенным шайбам Даниила Апалькова и Максима Корниевского.

Удержать преимущество нашей команде не удалоь. Незадолго до конца встречи, хозяева льда сумели сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время. В овертайме выявить победителя команды не смогли. Встреча перетекла в серию буллитов, в которой удача оказалась на стороне «Ермака».

После этой победы ангарская дружина поднялась на 22 место в турнирной таблице из 27. Следующий матч «Ермак» проведет 30 сентября в Воскресенске против «Химика».