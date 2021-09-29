Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Фото: администрация Иркутска

Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Каждый день больше 300 человек выходят на очистку улиц, автобусных остановок и подземных переходов. Задействовано до 20 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Основной акцент в уборке – на сбор опавшей листвы, подбор мусора и очистку тротуаров от пыли и грязи. Выполнение такой работы мы проводим независимо от погодных условий. Уборка территорий ведется в две смены: днем и ночью. Ежедневно вывозим с улиц более 30 самосвалов мусора, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Вместе с этим проходит уборка городских дорог. Ночью на улицы Иркутска парами выходят 4 подметальных машины и грузовики для вывоза мусора. Также работу выполняют минипогрузчики. За смену одно звено очищает до 25 улиц протяженностью больше 50 километров , за сутки - 200-220 километров.

Также специалисты администрации контролируют работу управляющих компаний, которые ответственны за чистоту в жилых районах.

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