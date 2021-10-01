Отключение света 1 октября в Иркутске запланировано в части зданий всех округов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света 1 октября в Иркутске планово проведут в части домов во всех городских округах. Света не будет от четырех часов до двенадцати. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение света 1 октября в Иркутске необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты.

В редких случаях срок работ может быть изменен. Отключение света 1 октября в Иркутске произойдет в домах на улицах Бодайбинская, Напольная, Сарафановская, Карпинская, Маршала Конева, Байкальская, Ширямова, Пискунова, Тальниковая, Трактовая, Камышовая, переулке Каштаковский и других улицах. В Ленинском районе электричество пропадет на какое-то время также в ряде СНТ – Ангара, Мостовик, Сибирь, Рассвет и так далее (см.таблицу).

Отключение света 1 октября в Иркутске: Ленинский район

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 1 октября в Иркутске: Правобережный район

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 1 октября в Иркутске: Свердловский район

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 1 октября в Иркутске: Октябрьский район

Отключение света 1 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

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