Игорь Кобзев предложил направить дополнительные доходы областного бюджета на зарплаты педагогам, соцвыплаты и развитие территорий

Игорь Кобзев предложил направить дополнительные доходы областного бюджета на зарплаты педагогам, соцвыплаты и на развитие территорий. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев внес в областное ЗакСобрание законопроект по изменению бюджета региона на 2021-й, а также на 2022-2023 годы. Планируется, что доходы за этот год составят 227,4 млрд рублей, что на 27,7 млрд рублей больше изначально рассчитанной суммы.

Больше всего дополнительных денег - 6,5 млрд рублей - намерены направить на зарплату педагогам школ и детсадов Иркутской области. На соцподдержку и выплаты - еще 1,4 млрд, а также миллиард - местным бюджетам.

- В целом значительно вырастут объемы денег на реализацию в 2021 году госпрограмм в сферах образования, здравоохранения, социальной поддержки, строительства и дорожного хозяйства, - рассказали в правительстве Приангарья.

За счет чего увеличатся доходы в областной казне? Ожидается, что на 15,2 млрд рублей вырастут платежи по налогу на прибыль организаций, на 1,3 млрд - по налогу на их имущество, на миллиард - по НДФЛ. Кроме того, область получит больше денег из федерального бюджета на ежемесячные "детские" выплаты и дороги.

Уточнения, предложенные Игорем Кобзевым, рассмотрят на сессии Законодательного собрания Иркутской области в октябре.