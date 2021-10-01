Черный дым в районе аэропорта Иркутска виден из-за учений

Черный дым в районе аэропорта Иркутска напугал горожан. Фото: Дарья Кастырина

Густой черный дым заметили в районе аэропорта Иркутска некоторые горожане, днем, 1 октября. Оказалось, причин для беспокойства нет. Никаких ЧП в городе не случилось.

- На территории аэропорта проходит подготовка для масштабных учений, которые начнутся в Иркутске на следующей неделе, - уточнили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Никакой опасности нет.

Так что, иркутянам не стоит предпринимать каких-либо действий и звонить пожарным.

На днях в Иркутске также прошли плановые учения силовых и специальных служб. Их цель была – нейтрализовать последствия террористического акта на объекте министерства обороны. По сценарию, группа условных террористов напала на железнодорожный состав с военным грузом и захватила почтово-багажный вагон.

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