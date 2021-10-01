В Иркутске осудили лжесотрудников ФСБ, вымогавших у знакомого 200 тысяч рублей Фото: Ксения Вахрушева

Лжесотрудники ФСБ предстали перед судом в Иркутске. Двух жителей Усолья-Сибирского признали виновными в покушении на мошенничество путём обмана. В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело прекращено после примирения сторон. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

- Установлено, что в январе 2021 года двое соучастников преступления сообщили своему знакомому несоответствующую действительности информацию о якобы расследовании сотрудниками УФСБ в отношении него уголовного дела по факту хищения металлов с территории воинской части. За содействие в прекращении уголовного дела злоумышленники потребовали денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Третий соучастник встретился с потерпевшим и представился бывшим сотрудником ФСБ. Он пообещал мужчине закрыть расследование уголовного дела с помощью бывших коллег. Однако как только "экс-сотрудник" получил деньги, его задержали с поличным. Позже были установлены и его подельники.

Осужденные полностью признали вину и раскаялись в совершении преступления. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 1 год 6 месяцев, 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.

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