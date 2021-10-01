Браконьеры, которые выловили омуль на 8 миллионов рублей, задержаны в Бурятии

В Бурятии задержали двух браконьеров, которые незаконно выловили омуль на астрономическую сумму. Автомобиль, в котором находились двое мужчин, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ, остановили неподалеку от села Таракановка. После остановки, браконьеры попытались убежать в лес.

- В салоне авто нашли 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Ущерб составил более 8 миллионов рублей.

Что касается сбежавших мужчин, то их задержали через несколько часов. Ими оказались двое 28-летних жителей Прибайкальского района в возрасте 28 лет. Они рассказали, что купили омуль у рыбаков в Кабанском районе для продажи. Выяснилось, что в марте этого года сообщники уже были осуждены за незаконное приобретение байкальского эндемика.

Рыбаков, к слову, также удалось найти. Ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они ранее были судимы за незаконный вылов и продажу омуля. При обыске у двоих из них нашли около 20 килограммов замороженного байкальского омуля, и 31 рыболовную сеть. Теперь против них возбуждено новое уголовное дело.