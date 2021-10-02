Житель Тулуна купил новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам. И только потом обратился в полицию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной "развод" под видом сотрудников службы безопасности банка. На этот раз, поддавшись на уловки аферистов, 55-летний житель Тулуна приобрел новый мобильный телефон, чтобы перевести более 400 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-Потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит, - уточняют в полиции. Он пояснил, что для отмены операции необходимо «перекрыть» заем, оформив «зеркальный» кредит, после чего перевести все денежные средства на указанные им счета.

Непонятно, но правдоподобно. И за деньги страшно. Это и есть основной мотив, на который аферисты ловят тех, кого они обманывают. В этот раз житель Тулуна, ставший очередной жертвой мошенников, успел даже зайти в павильон и приобрести новый телефон, на который можно было поставить программу для перевода денег. Но в банк не позвонил и никому об афере не рассказал.