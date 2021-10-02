Култукский перевал на трассе "Байкал" засыпало снегом.

Машины с трудом проходят по федеральной автомобильной трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука. Перевал засыпало снегом. На расчистке трассы работает техника ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Наши коллеги из ФКУ Упрдор «Прибайкалье» работают на данном участке с самого утра. На линии задействованы комплексные дорожные машины, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - На месте также дежурят два тягача, которые помогают в движении тяжеловесным автомобилям.

О том, что этой ночью, 2 октября, в горах выпадет снег, синоптики уже предупреждали. В Иркутской области и Бурятии установилась поздняя осень, снег в Восточных Саянах и на Хамар-Дабане будет идти и 3-4 октября. Нужно использовать уже зимнюю резину, но транспорт в основном на летней.

- Снег пошел в 7.20, и с этого времени на тракте работает дорожная техника. Самый сложный участок – с 70 по 90 километр. Это горный перевал. Сейчас 90% машин на летней резине, что осложняет ситуацию, - отметил начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Виктор Цишковский.

Чтобы справиться с ситуацией и помочь автомобилистам, используют противогололедные смеси из песка и соли.