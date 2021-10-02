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Здоровье2 октября 2021 12:42

В Ангарске под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус перинатального центра

Сам роддом закрывать не будут
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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В Ангарске под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус перинатального центра.

В Ангарске под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус перинатального центра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус перинатального центра на 140 коек. При этом сам роддом продолжит работу в обычном режиме. Отделение начнет прием пациентов с 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Жители города нефтехимиков обратились с просьбой не приостанавливать основную деятельность Ангарского перинатального центра, как это делалось ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции и необходимостью открытия ковидного госпиталя, - объяснил это решение министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Нашли вариант - больных COVID в отлично оборудованном перинатальном центре лечить будут, но так, чтобы они не пересекались с роженицами. Совсем не открывать места для больных ковидом нельзя - идет четвертая волна, пациентов становится больше, как и мест для их лечения - уже 3369 коек, из них 110 добавилось за последние два дня.