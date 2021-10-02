Отключение света в Иркутске 4 октября запланировано в домах разных округов. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключения света в Иркутске 4 октября затронут все округа и достаточно большое количество домов, особенно в Правобережном округе Иркутска, где без электричества многим придется обходиться и 3 октября. Об этом сообщает в официальном аккаунте в соцсетях Иркутская энергосбытовая компания

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - отмечают в пресс-службе. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу. В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен.

В том, что работы необходимы,точно никто не сомневается. Скоро зима и оставаться без электричества в мороз никому не хочется, поэтому отключения света в Иркутске 4 октября все примут как должное. Другое дело, что надо заранее знать, где и когда оно ожидается, так как понедельник -это рабочий день, а для многих он невозможен без работы компьютеров и интернета.

Итак, смотрите адреса и время отключений.

Отключение света в Иркутске 3 и 4 октября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 4 октября: Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 4 октября: Октябрьский округ.