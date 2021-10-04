«Веном-2», хоккей и День учителя искали в Интернете иркутяне на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О чем искали информацию в Интернете сибиряки в минувшие 7 дней? Ответит на этот вопрос может Яндекс, регулярно отслеживающий интересы жителей Иркутской области. Так, самый популярный запрос в Сети у иркутян касался нового фильма «Веном-2». Его премьера в России состоялась 30 сентября. Это продолжение кинокомикса про журналиста, в которого вселился монстр из космоса. Его называют одним из самых ожидаемых блокбастеров года. Обозреватель «КП» делится своими эмоциями от просмотра здесь.

На втором и третьем месте по интересам у наших земляков – учеба: олимпиады, уроки. Кстати, многие читали про День учителя. Этот праздник впервые в нашей стране отметили в 1965 году.

Сибиряки были бы не сибиряками, если бы не следили за спортивными новостями. В этот раз очень интересовал фанатов спорта Кубок России по хоккею с мячом. Также в числе популярных запросов оказались техосмотр и новый фильм об агенте 007 «Не время умирать».

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08