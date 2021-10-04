Рейды по соблюдению масочного режима прошли в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает действовать масочный режим. Как его соблюдают сибиряки, проверили правоохранители и представители власти.

- В Братске нарушителем антиковидных мер стал посетитель торгового центра, который находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты, - рассказали в пресс-службе правительства Приангарья. - Протокол направлен в суд.

Состоялись рейды и в общественном транспорте. Так, в областном центре полицейские и сотрудники городской администрации осмотрели больше 10 автобусов и маршруток. Одному из водителей теперь грозит штраф за то, что возил пассажиров без масок.

Отметим, что за несоблюдение антиковидных мер можно схлопотать штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 10 до 50 тысяч, предпринимателям - от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение наказание будет намного строже.