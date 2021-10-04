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Здоровье4 октября 2021 15:10

Иркутскую областную клиническую больницу могут вновь перепрофилировать под лечение коронавируса

Об этом сообщил замглавного врача по медицинской части учреждения Игорь Каретников
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Иркутскую областную клиническую больницу могут вновь перепрофилировать под лечение коронавируса

Иркутскую областную клиническую больницу могут вновь перепрофилировать под лечение коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутскую областную клиническую больницу вновь переводят в режим борьбы с COVID-19. В понедельник, 4 октября, под лечение больных коронавирусом перепрофилируют уже третье отделение. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал заместитель главного врача по медицинской части медучреждения Игорь Каретников.

- Также пациентами с коронавирусом занято одно из реанимационных отделений на 12 коек и мы готовим еще шесть мест, - сказал Игорь Каретников. - А с 11 октября или, возможно, позже, нам придется "зайти" всей больницей, то есть основным ее корпусом, под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, по данным оперативного штаба на 4 октября, в Иркутской области заболел опасной инфекцией еще 371 человек. Общее число зараженных за время пандемии достигло 110941. В больницах сейчас находятся 2727 пациентов с ковид.