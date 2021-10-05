Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске утром 5 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 5 октября утром – 8 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в среду. На таком уровне ситуация на дорогах продержится еще как минимум час, прогнозирует Яндекс.

Из-за ДТП «стоит» улица Олега Кошевого и Иннокентьевский мост. Затор здесь длиной больше четырех километров. Выехать спокойно из Ленинского района по другому пути также не удастся – пробка есть и на улице Трактовая, на Иркутном мосту, на улицах 2-ая Железнодорожная и Маяковского. Затруднено движение на подъездных дорогах к Академическому мосту (в сторону центра). На плотине ГЭС автомобили также «тащатся».

Еще одна, необычная для этого времени пробка, и протяженная собралась на Култукском тракте.

- Наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, - отмечает Яндекс. – В нее вошли Култукский тракт, улица Маршала Конева, улица Сергеева, от Монтажной улицы до улицы Аргунова.

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