9 взрослых, двое детей погибли на пожарах в Иркутской области в сентябре Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

402 техногенных пожара зарегистрированы в Приангарье в сентябре. Это на 59 больше, чем в прошлом году. В них погибли 11 человек, из которых двое – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По сравнению с аналогичным периодом количество погибших увеличилось на 7, - отмечают спасатели. – Также были травмированы девять человек, это число меньше на 6, по сравнению с сентябрем 2020-го.

Большинство из этих возгораний – почти 50% - отмечены в частном секторе. Чаще всего горят надворные постройки.

- В многоквартирных домах в прошлом месяце произошло 28 пожаров, это 14% от общего числа, - говорят в МЧС. – Еще 26 вызовов поступало с дачных поселков.

В сентябре этого года в Иркутске было также два пожара на социальных объектах – возгорание в одном из кабинетов в школе №14 и в торговом центре на улице Лермонтова.

Основной причиной техногенных пожаров стали неосторожное обращение с огнем. После идут нарушения эксплуатации электрического оборудования, печного отопления.

- В 21 случае причиной возгорания стали поджоги, - говорят в пресс-службе Главка.

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