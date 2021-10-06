В части домов в двух микрорайонах запланировано отключение отопления в Иркутске 6 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 6 октября также в планах на трех улицах в центре города

Отключение отопления в Иркутске 6 октября планово проведут в части зданий в двух микрорайонах и на трех центральных улицах. Ремонтные работы стоят в планах в микрорайонах Радужный и Первомайский, а также на улицах Карла Маркса, Ленина и Красноармейская. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Карла Маркса, 2, а в Свердловском - ремонт тепловой сети в микрорайоне Радужный 36 и Первомайский, 21, - говорят специалисты.

В Свердловском районе отключение отопления в Иркутске 6 октября начнется с девяти утра, в Правобережном – с 11.00. Теплоснабжения не будет на срок от восьми до десяти часов (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 6 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 6 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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