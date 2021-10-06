Почти 20,5 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небольшой, но спад. Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области отмечают, что за прошедшую неделю в регионе заболели на три тысячи человек меньше, чем неделей ранее.

Так, за минувшие семь дней в Приангарье диагноз ОРВИ был поставлен 20482 раза. Причем, большинство из заболевших – 56% - дети до 14 лет.

Для сравнения ранее эта цифра превышала 23.6 тысяч «простудившихся». Кстати, в регионе на данное время пока не обнаружено вирусов гриппа.

- По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии, - отмечают в Роспотребнадзоре Иркутской области. - Циркуляция вируса гриппа не установлена.

А это значит, что сейчас самое время поставить от него прививку. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Согласно национальному календарю прививок вакцинировать нужно детей от 6 месяцев, всех школьников.

На прививку также могут рассчитывать студенты вузов и колледжей, медицинские работники, педагоги, водители и коммунальщики, беременные, пожилые старше 60 лет, призывники, а также те, у кого есть хронические заболевания, ведь осложнения при болезни гриппом у них могут быть серьезные.

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