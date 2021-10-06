Участок берега Иркутского водохранилища по Байкальскому тракту вернут в госсобственность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участок площадью 12 100 квадратных метров берега Иркутского водохранилища по Байкальскому тракту вернется в госсобственность. Такое решение было принято в Иркутском районном суде после иска прокурора. Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- Во время проверки законности использования берега Иркутского водохранилища выяснилось, что в 2013 году в нарушение норм водного и земельного законодательства образован и передан в частную собственность земельный участок, включающий в себя также береговую линию, - говорят специалисты. – Напомним, что береговая полоса не может принадлежать никому , кроме государства.

Между тем, за это время (с 2013-го) участок этот был поделен на два, им был присвоен статус земель для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. Один их «отрезов» был сдан в аренду. Участок огородили забором, на нем появились постройки, не капитальные.

На основании Водного кодекса России, каждый имеет право подходить к водоемам в нашей стране, огораживать береговую линию недопустимо, поэтому прокурор обратился в суд. Требования прокуратуры в суде поддержали. Иркутский районный суд признал незаконной аренду земельного участка и обязал вернуть его в федеральную собственность. Добиться этого удалось благодаря совместной работе активистов регионального отделения ОНФ и природоохранной прокуратуры. Участки будут сняты с кадастрового учета, конструкции демонтированы.

На Иркутском водохранилище есть еще несколько проблемных участков, где ведется незаконная деятельность, в том числе нарушаются условия договора водопользования. Общественники намерены продолжить работу по решению экологических проблем, активно взаимодействуя с надзорными и правоохранительными органами

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