Игорь Кобзев: Строительство в районах возможного подтопления в Иркутской области нужно исключить. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В последние годы в Приангарье все чаще случаются паводки. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности губернатор региона Игорь Кобзев подчеркнул, что нужно четко определить границы жилых зон, которые может подтапливать - таково поручение президента. Дело в том, что порой поселки появляются на территориях, вовсе не предназначенных для этого.

- К примеру, мы объявили о планах по созданию южного обхода Иркутска. Прошло некоторое время, и там, где должна пройти дорога, уже стоят дома, - сказал Игорь Кобзев. - Далее, открыли школу в Грановщине Иркутского района, заявили, что рядом должна пройти дорога, по которой будут возить детей, обеспечивая их безопасность. И на этом месте вновь возведены здания! Власти на местах, которые такое допускают, должны ответить по всей строгости закона. Кроме того, последствия, связанные с отсутствием безопасного подъезда к школе, будут на их совести.

Возвращаясь к теме подтоплений, губернатор отметил: если сибиряки сознательно возводят дома в территориях, куда может прийти вода, то им нужно страховать свое жилье. Кроме того, Росреестр и прокуратура подумают о введении дополнительной экспертизы документов при регистрации земли в таких зонах.

Отметим, что сейчас все еще частично подтоплены острова и низины на берегах Ангары в Иркутске. Уровень воды в реке колеблется в пределах 1-5 см. Средний уровень Байкала составляет 457,21 м - это на 21 см выше нормы и на 11 см выше, чем в 2020 году. Эксперты предполагают, что в октябре обстановка не изменится к лучшему.

Игорь Кобзев заявил, что на случай подъема воды нужно усилить защиту территорий и местных жителей.