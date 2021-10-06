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Общество6 октября 2021 11:01

Спикер ЗС Александр Ведерников принял участие в слушаниях в Совете Федерации

Парламентские слушания были посвящены федеральному бюджету
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Александр Ведерников принял участие в парламентских слушаниях по федеральному бюджету в Совете Федерации.

Александр Ведерников принял участие в парламентских слушаниях по федеральному бюджету в Совете Федерации.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников участвовал в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Слушания состоялись в Совете Федерации Федерального Собрания под руководством Валентины Матвиенко.

Александр Ведерников по итогам слушаний отметил, что для Иркутской области актуальна задача пересмотра межбюджетных отношений на всех уровнях бюджета региона. На последней сессии ЗС предложено создать совместно с областным правительством совет по совершенствованию межбюджетных отношений. Совет должен скоординировать работу в этом направлении.

Спикер считает, что существующая система не отражает реальную потребность муниципальных образований в финансировании.

- Необходимо провести инвентаризацию расходов исходя из реальной себестоимости бюджетных услуг, - сказал председатель.

На первом публичном обсуждении федерального бюджета в Москве прозвучало, что экономика вернулась на докризисный уровень, ожидается рост ВВП. Основная задача государственной политики России - выполнение социальных обязательств перед гражданами, снижение уровня бедности, повышение качества жизни.