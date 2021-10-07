До +11 прогреется воздух в Иркутске 7 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на этой рабочей неделе продолжает баловать сибиряков. Днем в городе на этой неделе светит солнце, никаких дождей, а уже тем более снега, не было. Не ожидается осадки и сегодня. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 7 октября переменная облачность, дует переменный ветер, скорость воздушных потоков до 5/м, - отмечают синоптики. – Воздух в областном центре днем прогреется до +9…+11.

Атмосферное давление в четверг, по данным Яндекса, составляет 726 миллиметров ртутного столба, что является вариантом нормы для осени. Что касается прогноза по региону в целом, то он не такой радужный. Местами по области – в северных районах - ждут ветра до 15-18 м/с, в остальных – до 5-10 м/с. На территории Приангарья вероятны дожди с мокрым снегом. Небольшими они будут в Катангском районе.

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