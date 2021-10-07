Сотни домов в трех округах попадут под отключение отопления в Иркутске 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 7 октября запланировано в трех городских округах. Сотни зданий в Октябрьском, Свердловском и Правобережном округах останутся без тепла 7-8 октября. Причина – ремонт. Теплоснабжения не будет на срок до 14 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- В Правобережном и Октябрьском округах проведем ремонт тепломеханического оборудования на перекачивающих насосных станциях «Правобережная» и «Карла Либкнехта», - говорят специалисты. - В Свердловском округе - ремонт тепловой сети в микрорайоне Березовый, 17, по улице Чайковского, 3, переулок Зеленый, 1.

Отключение отопления в Иркутске 7 октября пройдет в домах по улицам Ширямова, Чайковского, Ивана Сивко, Советская, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Октябрьской Революции, Карла Либкнехта, Ямская, Красногвардейская, Партизанская, Култукская и другие (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 7 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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