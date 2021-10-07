Машина ангарчанина может уйти с торгов из-за 145 невыплаченных штрафов ГИБДД. Фото: Андрея ГРИБНЕВА Фото: Архив "КП"

Судебные приставы арестовали имущество ангарчанина - автомобиль марки Honda Accord, 2003 года выпуска – из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Их у мужчины накопилось 145 на общую сумму 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- После возбуждения более ста исполнительных производств гражданину разъяснили какие могут быть приняты принудительные меры, если он не исполнит долговые обязательства, - говорят специалисты.

Но доводы не произвели на должника впечатления, оплачивать счета он не спешил. Тогда машину жителя Ангарска нашли во время рейда. Автомобиль был описан и арестован. По закону, у автомобилиста есть 10 дней, чтобы оплатить штрафы, иначе транспорт уйдет с молотка, деньги от продажи пойдут на погашение долга.

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