В Улан-Удэ посетители бара до смерти избили мужчину за сделанное замечание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончился вечер, 27 сентября в одном из баров Улан-Удэ. Началось все с того, что двое парней 19 и 22 лет, разгорячившись алкоголем, поссорились с 23-летним посетителем. Мужчина, который был знаком с владельцами бара, сделал им замечание после того, как приятели отказались покидать заведение после закрытия.

В ответ дебоширы избили его, после чего остались в баре и продолжили пить алкоголь. Избитый также остался и под утро снова попросил засидевшихся гостей уйти. Пьяным посетителям это вновь не понравилось. Они вновь напали на мужчину. Они избили его руками, ногами и металлическим табуретом по голове. Защищаясь, пострадавший схватил нож и ударил им в грудь одного из нападавших. После этого те скрылись. Возле магазина они вызвали скорую помощь для раненого приятеля, но промолчали про избитого ими в баре молодого человека, который спустя несколько часов скончался от полученных травм. Его тело нашла девушка, зашедшая днем в бар.

- Сообщники уже задержаны и помещены под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас следователи собирают все доказательства их вины.